रांची होकर चलेगी गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन, 20 कोच होंगे; वापसी में 15 और 22 नवंबर को सुबह 8:05 बजे रांची पहुंचेगी

जागरण संवाददाता, रांची। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोंदिया-पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के अनुसार, ट्रेन संख्या 08895/08896 का परिचालन रांची, बोकारो, धनबाद और जसीडीह होकर किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 08895 गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल 13 और 20 नवंबर को शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे गोंदिया से रवाना होगी। रायपुर और राउरकेला होते हुए शनिवार तड़के 2:10 बजे हटिया और 2:30 बजे रांची पहुंचेगी। यहां से 2:40 बजे रवाना होकर सुबह 5:05 बजे बोकारो, 7:05 बजे धनबाद और 10:43 बजे जसीडीह पहुंचेगी।

पटना पहुंचने का समय शाम 4:30 बजे निर्धारित है।वापसी में ट्रेन संख्या 08896 पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल 14 और 21 नवंबर को शाम 6:10 बजे पटना से खुलेगी। अगले दिन रविवार सुबह 8:05 बजे रांची पहुंचेगी और 8:15 बजे रवाना होगी।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें एसी टू टियर का एक, एसी थ्री टियर के तीन, स्लीपर के 10, सामान्य श्रेणी के चार और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। इस विशेष ट्रेन से त्योहार पर घर आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक करना और स्टेशन पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। आरपीएफ की ओर से यात्रियों को कतारबद्ध होकर ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है।