बरेली से पीलीभीत का सफर होगा टोल फ्री! सितारगंज हाईवे पर मार्च से भर सकेंगे फर्राटा, हटेगा लभेड़ा टोल

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण करा लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि आगामी मार्च तक पीलीभीत तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। लभेड़ा टोल प्लाजा भी पीलीभीत के आगे शिफ्ट कराया जाएगा। इससे बरेली से पीलीभीत तक यात्री टोल मुक्त सफर कर सकेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) 450 करोड़ की लागत दो पैकेज में बरेली-सितारगंज हाईवे का निर्माण करा रहा है। बरेली से पीलीभीत तक 32.50 किमी का हाईवे निर्माण पिछली साल से चल रहा है। लगभग तीन चौथाई कार्य हो चुका है, लेकिन खाई खेड़ा, बरखेड़ा, गरमई में 300 से 400 मीटर जमीन का विवाद है, जिसकी वजह से अवरोध बना हुआ है। एनएचएआइ के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया है।

दावा किया जा रहा है कि अवरोध जल्द खत्म हो जाएगा। पीलीभीत से पहले लभेड़ा में टोल प्लाजा है, निर्माण कार्यों की वजह से एनएचएआइ ने यहां टोल की दरें आधी कर रखी हैं। क्षेत्रीय लोगों की अर्से से मांग आ रही थी कि टोल प्लाजा को पीलीभीत से आगे सितारगंज की तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत तक हाईवे आगामी मार्च तक पूर्ण हो जाएगा और टोल प्लाजा भी पीलीभीत से आगे शिफ्ट करा दिया जाएगा। वहीं, दूसरे पैकेज में पीलीभीत से सितारगंज के बीच 38 किमी में हाईवे का निर्माण चल रहा है।