बरेली के आसमान में 8 साल बाद फिर गूंजेगी 'सारंग' की गर्जना: स्वदेशी 'ध्रुव' हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

जागरण संवाददाता, बरेली। आसमान में एक साथ पांच हेलीकाप्टरों की सधी हुई उड़ान, पलक झपकते बदलती दिशा और हवा में हैरतअंगेज करतब। भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध हेलीकाप्टर प्रदर्शन टीम ‘सारंग’ 13 से 17 अक्टूबर तक बरेली में अपने हुनर का प्रदर्शन करेगी। इसमें स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों के साथ आमंत्रित लोग भी भारतीय पायलटों के अद्भुत कौशल के साक्षी बन सकेंगे।

उल्लेखनीय है की इससे पहले वर्ष-2018 में इस टीम ने शौर्य का प्रदर्शन किया था। सारंग दुनिया की चुनिंदा सैन्य हेलीकाप्टर प्रदर्शन टीमों में शामिल है। पांच हेलीकाप्टरों से सजी यह टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकाप्टर (एएलएच) ‘ध्रुव’ से उड़ान भरती है।