बरेली स्कूल में छात्रा की शिक्षिका ने डंडे से की पिटाई, टूटा हाथ

जागरण संवाददाता, बरेली। सीबीगंज के द ग्रेंड मदर एपी हाईस्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा का डंडा मारने से हाथ टूट गया। बच्ची के पिता की शिकायत पर थाना सीबीगंज पुलिस ने शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

गोविंदापुर निवासी निजाकत हुसैन ने पुलिस से शिकायत की कि उनकी सात वर्षीय बेटी द ग्रेंड मदर एपी हाईस्कूल में कक्षा तीन में पढ़ती है। बच्ची शुक्रवार को स्कूल पढ़ने गई थी तो शिक्षिका इफरा ने उनकी बेटी की डंडे से पिटाई की, जिससे बेटी का हाथ टूट गया।