जागरण संवाददाता, बरेली। संभागीय परिवहन विभाग 28 साल से शाहजहांपुर रोड स्थित नकटिया में किराये के भवन में चल रहा था। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट परसाखेड़ा में लिया जा रहा है। अब विभाग के सभी कार्यालय एक छत के नीचे आ जाएंगे। परसाखेड़ा में 16.72 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित विभाग के दो मंजिला भवन का शुक्रवार को परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारी दयाशंकर सिंह ने लोकार्पण किया।

राज्यमंत्री ने कहा कि विभाग किराये के भवन में चल रहा था, जिससे विभागीय कार्यों में परेशानी आ रही थी। अब नए भवन में कार्यालय संचालित होगा तो विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों और वाहन स्वामियों को भी सहूलियत होगी। यहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, वाहन से संबंधित सभी कार्य अब एक ही स्थान पर सभी कार्य हो सकेंगे। नकटिया में किराये के भवन में कार्यालय चल रहा था, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठने की पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी।

यहां नए भवन में कई अतिरिक्त कक्ष बन गए हैं। नए भवन में लोगों की सुविधा के लिए पूछताछ काउंटर और अलग-अलग सेवाओं के लिए काउंटर बनाए गए हैं। हर काउंटर पर संबंधित काम की जानकारी दी जाएगी। रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए भी आधुनिक व्यवस्था की गई है। भूतल पर आम लोगों से जुड़े कामकाज और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय पहली मंजिल पर बनाए गए हैं। नए कार्यालय का निर्माण जनवरी 2025 में शुरू हुआ था।

चार महीना पहले निर्माण भी पूरा हो गया था, एमएलसी चुनाव के लिए आचार संहिता लगी होने के कारण लोकार्पण नहीं हो पा रहा था। आरटीओ प्रशासन पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नए भवन के शुरू होने से विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

अभी तक परिवहन विभाग से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए लोगों को विभिन्न कार्यालयों में जाना पड़ता था। नए परिसर में प्रमुख कार्यालय एक साथ होने से वाहन स्वामियों और लाइसेंस संबंधी काम कराने आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। शिफ्टिंग का कार्य कल से शुरू करा दिया जाएगा।