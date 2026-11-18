जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पटेल चौक पर अब सेना की वीरता, कृषि शक्ति और वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक एक साथ दिखेगी। नगर निगम ने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ की भावना को साकार करते हुए विभिन्न प्रतिमाएं स्थापित की हैं। मंगलवार को महापौर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने फीता काटकर प्रतिमाओं का अनावरण किया।

पटेल चौक पर स्थापित प्रतिमाओं में भारतीय वायु सेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की प्रतिमाएं विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।

इनके अलावा जवान और किसान की भूमिका को दर्शाती प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इनके माध्यम से देश की सुरक्षा, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया गया है।

महापौर ने कहा कि, नगर निगम का उद्देश्य चौक का सुंदरीकरण करने के साथ ही इसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के स्थल के रूप में विकसित करना है।

खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को इन प्रतिमाओं के माध्यम से देश की उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में अलग-अलग क्षेत्रों की भूमिका से परिचित कराया जा सकेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि सेना के गौरव और किसानों के मेहनत और विज्ञानियों के उपलब्धियां युवाओं संग हर किसी में राष्ट्रप्रेम का संचार करेंगी। इस दौरान अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय, राजीव राठी, पार्षद हरिओम गौतम समेत अन्य अधिकारी व पार्षद रहे।