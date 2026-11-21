जागरण संवाददाता, बरेली। चश्मदीद गवाह न मिलने से फरीदपुर के नौगवां में युवक की हत्या के मुकदमे में आठ साल बाद दो भाई दोषमुक्त हो गए। अपर सेशन जज-दशम राघवेंद्र मणि ने सगे भाइयों सुरेश और प्रवेश को बरी कर दिया। वहीं अब हत्या का मुकदमा दर्ज कराने वाले भतीजे पर केस चलेगा।

15 मई 2018 की रात 22 वर्षीय धर्मेंद्र के सिर पर ईंट और खपरैल से वार कर उसकी हत्या का आरोप उसके दोनों सगे भाइयों पर लगा था। रिश्ते में भतीजा लगने वाले जितेंद्र ने तहरीर दी कि तीनों भाइयों के पिता छदम्मी लाल की करीब साल भर पहले हादसे में मौत हुई थी।

उसके क्लेम में मिले लगभग आठ लाख रुपये के बंटवारे को लेकर धर्मेंद्र की जान ले ली गई। पोस्टमार्टम में सिर और चेहरे पर पांच चोटें मिलीं और मौत की वजह कोमा व अत्यधिक रक्तस्राव बताई गई। पर असल सवाल यह था कि वार किसने किया। अदालत में यहीं मामला कमजोर पड़ गया। अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए, मगर कोई चश्मदीद नहीं निकला। वादी जितेंद्र ने खुद कहा कि उसने घटना नहीं देखी। डर के कारण प्रार्थनापत्र लिखा और रुपयों को लेकर मृतक व आरोपितों के बीच किसी झगड़े की उसे जानकारी नहीं थी। लालाराम और नौबत सिंह अपने बयान से पलट गए और पक्षद्रोही घोषित हुए, जबकि वीरपाल ने भी किसी को वारदात करते नहीं देखा।