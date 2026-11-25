जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में संपत्ति कर की वसूली बढ़ाने के लिए चल रही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में लापरवाही बरतने पर 12 आउटसोर्स कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया। एक सप्ताह में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शून्य रहने पर आउटसोर्स कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। वहीं, लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नवंबर के अंत तक का अल्टीमेटम दिया गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बुधवार को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत राजस्व वसूली की समीक्षा की। सामने आया कि 21 नवंबर को राजस्व निरीक्षकों, कर समाहर्ताओं और आउटसोर्स कर्मियों को वार्डवार लक्ष्य आवंटित किए गए थे।