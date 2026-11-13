बरेली में लापरवाही की हद: नगर निगम के डिपो के बजाय ड्राइवरों के घरों पर खड़े हो रहे कूड़ा वाहन, एक मौत के बाद खुली पोल

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर की सड़कों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर निगम के वाहन ही अब उसकी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कूड़ा उठान के बाद जिन वाहनों को नगर निगम परिसर एवं पार्किंग-स्टैंड में खड़ा होना चाहिए, वे चालकों-हेल्पर के घरों तक पहुंच रहे हैं।

मंगलवार सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की टक्कर से कारोबारी विनय गुप्ता की मौत के बाद व्यवस्था की खामियां भी उजागर होने लगीं।हादसे में शामिल वाहन डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लगी एजेंसी आयुषी हाईजीन के चालक रंजीत के घर पर खड़ा था, जिसे हेल्पर नीरज चलाकर ले जा रहा था।

इससे स्पष्ट होता है कि निगम के वाहन एजेंसी चालकों की मनमर्जी से शहर के बाहर और ड्राइवर-हेल्परों के निजी कार्य में भी उपयोग हो रहे। हालांकि हादसे के बाद नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कार्यदायी संस्था आयुषी हाईजीन से वाहन के निगम क्षेत्र के बाहर कैंट में पहुंचने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने शहर में कूड़ा उठान का जिम्मा पीपीपी सिक्योरिटी और आयुषी हाईजीन को सौंप रखा है। व्यवस्था के तहत वाहनों को निर्धारित समय पर कूड़ा उठान के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है। काम पूरा होने के बाद इन्हें नगर निगम के निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाना चाहिए। इसके पीछे वाहनों की सुरक्षा, उनके संचालन पर नियंत्रण और नियमित तय समय से कूड़ा उठान की व्यवस्था की निगरानी जैसे उद्देश्य हैं।

इसके बावजूद एजेंसी के चालक वाहन को अपने घर ले जा रहे। जो केवल पार्किंग नियमों की अनदेखी के साथ ही पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे। हादसे के बाद कर्मचारी पर फोड़ा ठीकरा, खुद को बचाने में जुटी एजेंसी कैंट क्षेत्र में चालक के घर पर वाहन खड़ा मिलने के बाद नगर निगम ने आयुषी हाईजीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नगर निगम के पास कूड़ा उठान के लिए चारों जोन में 150 से अधिक वाहन हैं, इनके लिए निर्धारित पार्किंग स्थल अब तक चिह्रित नहीं है।

ऐसे में प्रत्येक वाहन की प्रतिदिन की आवाजाही का रिकार्ड न निगम के पास है न ही एजेंसी के पास। गुरुवार को जागरण पड़ताल में कई वाहन एजेंसियों की ओर से आवंटित संबंधित ड्राइवरों के घर के पास खड़े मिले।