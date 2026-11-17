जागरण संवाददाता, बरेली। जनगणना 2027 के तहत सोमवार से शुरू हुए स्व-गणना के कार्य में पहले ही दिन बरेली ने बाजी मार ली। प्रदेश में सबसे अधिक 17.71 प्रतिशत लोगों ने स्व-गणना का कार्य पूरा किया। कलक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने सबसे पहले ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद प्रचार-प्रसार के लिए वाहन रवाना किया गया।

कलक्ट्रेट में सोमवार को हुए कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों व कर्मचारियों को स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई। उन्हें बताया गया कि ऑनलाइन माध्यम से परिवार और मकान से संबंधित आवश्यक जानकारियां खुद दर्ज की जा सकती हैं।

डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि स्व-गणना से जनगणना की प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और प्रभावी होगी। नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर मिलेगा, जिससे अभियान में उनकी सीधी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और सरकारी संसाधनों के नियोजन का आधार बनते हैं। ऐसे में प्रत्येक परिवार की सही जानकारी दर्ज होना जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन से स्व-गणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा। स्व-गणना के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए रवाना की गई प्रचार वैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। इसके माध्यम से लोगों को आनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया और उसके महत्व की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह सहित कलक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देर शाम जारी हुए आंकड़े शाम को मिले आंकड़ों के अनुसार बरेली स्व-गणना करने में प्रदेश में सबसे आगे रहा है। जिले में शाम तक 6,201 लोगों ने स्व-गणना के लिए आनलाइन लागिन किया। उसमें से 1,098 लोगों ने प्रक्रिया को पूरा किया।