अनिल कुमार, बरेली। कोतवाली बरेली को अगले वर्ष जनवरी में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐतिहासिक भवन की हालत काफी जर्जर हो गया है। मुख्य भवन के साथ आवास रहने लायक नहीं बचे हैं लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल जाएगी। इसके भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें रोशनी भी जगमग होगी।

एसपी सिटी चिराग जैन ने इसकी तैयारी कर ली है। डीएम, बीडीए वीसी और नगर आयुक्त से भी इस संबंध में वार्ता कर ली और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोतवाली का भवन ब्रिटिश काल से बना हुआ है। इस भवन में कोतवाली की स्थापना 1927 में हुई थी। कई वर्ष से इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। कोतवाली के कार्यालय की अंदर जरूर मरम्मत कराई गई और परिसर में नए भवन भी बनाए गए है लेकिन पुराने भवन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवास भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसकी वजह से पानी भी टपकता रहता है। कोतवाली परिसर में सीओ प्रथम का कार्यालय के साथ रेडियो विभाग की भी शाखा है। ऊपर छत पर पानी भरने से कार्यालय भी खराब हो गया है। एसपी सिटी ने कुछ दिनों पूर्व थानों में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक और आवास के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके लिए निर्माण एजेंसियों से सर्वे कराने के लिए भी पत्र लिखा था।