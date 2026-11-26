जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी के ऐतिहासिक मेले में पहुंचे श्रद्घालु मुख्य स्नान पर्व के लिए घर की ओर वापस होने लगे हैं। मेले से वापसी कर रहे लोग अपने साथ गृहस्थी के विभिन्न सामान लेकर लौट रहे हैं। महिलाएं व पुरुष सिर पर सिलबट्टा, टिन का बक्सा, टोकरी जैसे सामान लेकर घर की राह ले रहे हैं।

वहीं किसी के हाथ में खिलौना तो किसी के पास ढोलक है, कोई घोड़े की बागडोर थामे आगे बढ़ा जा रहा है। मेले के विविध रंग चौबारी की पगडंडियों से विभिन्न रास्तों की ओर जाते देखे जा सकते हैं। रामगंगा नदी के तट पर स्थित चौबारी गांव में 101वां मेला 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया है। ग्रामीण अंचल व शहर को समेटे इस मेले की तैयारियों बीते कई महीनों से चल रही थी। मुख्य स्नान के पर्व के बाद मेले की रौनक कम होने लगी है। ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर परिवार सहित मेले में पहुंचे ग्रामीण अब वापस घर की राह ले रहे हैं। वह अपने साथ मेले से खरीदी गई वस्तुओं को साथ ले जाने की जद्दोजहद में दिख रहे हैं। मेले में सवारी व वाहन नहीं मिलने के चलते लोगों के लिए यही आसान है कि वह अपने सिर पर सामान उठाए हुए हैं।

बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य वाहनों से अपने घरों की ओर रवाना हुए। हालांकि इसके बावजूद मेले में दूसरे दिन भी काफी चहल-पहल बनी रही। दूर-दराज से आए लोगों ने मेले में भ्रमण कर खरीदारी और मनोरंजन किया। लोगों ने मेले से जरूरी सामान के साथ ही विभिन्न प्रकार के खिलौने, खाद्य सामग्री आदि की खरीदारी की। दूसरी ओर मेले में रुके श्रद्धालुओं ने दूसरे दिन भी रामगंगा में स्नान किया। सुबह से लेकर शाम तक मेले में काफी भीड़ की स्थिति रही। इसके बाद परिवार के साथ मेले में घूमकर विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद लिया। बच्चों में झूलों और मनोरंजन के अन्य साधनों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।

मुख्य स्नान पर्व के बाद भी मेले की रौनक बरकरार रहने से दुकानदारों और झूला संचालकों को ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ा। दुकानदार भी अब लौट रहे लोगों को रस्ते का माल सस्ते में देने की बात कहते हुए अपनी ओर आकर्षित करते रहे।

दिनभर मेले में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही बनी रही। रामगंगा के तट पर धार्मिक आस्था के साथ मनोरंजन और खरीदारी का सिलसिला जारी है। नखासे में पहुंचते रहे घोड़ों के सौदागर व तमाशबीन मेले के प्रमुख आकर्षण नखासा में घोड़ों के सौदागर, खरीदार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा घोड़ों के लिए लगने वाले इस मेले में घुड़दौड़ देखने वाले तमाशबीनों की संख्या भी कम नहीं रही।