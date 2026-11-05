Big News: झुमका तिराहे पर जल्द शुरू होगा फ्लाईओवर का निर्माण, संस्था तय, NH-30 पर बनेगा लॉजिस्टिक मार्ग

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में आवागमन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द काम शुरू होगा। जीरो प्वाइंट झुमका तिराहे पर फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वित्तीय बिड खुलने के बाद कार्यदायी संस्था की नियुक्ति भी कर दी गई है।

जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं, एनएच-30 से सथरापुर होते हुए एफसीआइ गोदाम तक के मार्ग को लाजिस्टिक योजना में शामिल किया गया है। बजट जारी होते ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। गुरुवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त शंभू कुमार की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनएच-30 से सथरापुर होते हुए एफसीआइ गोदाम तक मार्ग निर्माण को वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में लाजिस्टिक योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है। इसमें जल निकासी के लिए नाली निर्माण भी शामिल है।

प्रस्ताव को मुख्यालय से मंजूरी मिल चुकी है। बजट प्राप्त होते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा। रिछा रेलवे क्रासिंग के दोनों ओर 100-100 मीटर खड़ंजा निर्माण के संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि निविदा प्रक्रिया चल रही है।

औपचारिकताएं पूरी कर जल्द निर्माण कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक और वन विभाग को संयुक्त जांच कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर महीने बैठक आयोजित करने को कहा। इससे उद्यमियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सकेगा।