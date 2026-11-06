कटरी में फिर खूनी संघर्ष का डर! 3 हत्याओं से जुड़ी 400 बीघा जमीन पर रायफलों के दम पर कब्जे की कोशिश

संवाद सहयोगी, फरीदपुर (बरेली)। कटरी के गोविंदपुर गांव में हथियारों के दम पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया। विरोध करने पहुंचे ग्राम प्रधान और उनके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने 2023 के तिहरे हत्याकांड के आरोपित रहे सुरेशपाल सिंह तोमर समेत 12 नामजद और सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

गांव में जमीन को लेकर पहले भी कई बार खूनी संघर्ष हो चुका है। 2023 में कटरी की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए संघर्ष में तीन लोगों की हत्या हुई थी। मामला शासन तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम समाज और सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराया था।