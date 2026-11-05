महंगी चीनी ने बिगाड़ा दिवाली का स्वाद: खिलौना मिठाई और बताशे हुए ₹120 किलो, 5 दिन में 4 रुपये बढ़े दाम

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली पर पूजन सामग्री की खरीदारी के बीच इस बार महंगी चीनी ने मिठाई और बताशों का स्वाद भी महंगा कर दिया है। चीनी के दाम में तेजी आने से इससे तैयार होने वाले उत्पादों की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली खिलौना मिठाई और बताशे भी अब 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। पहले इनकी कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। सामान्य मिठाई भी महंगे दाम पर बिक रही है।

दीपावली नजदीक आते ही शहर के श्यामगंज बाजार समेत अन्य बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। श्यामगंज में पुलिस चौकी के सामने परमल, खिलौना मिठाई, चना और पोहा की कई दुकानें हैं। यहां पूजन और प्रसाद के लिए जरूरी सामान खरीदने वालों की भीड़ जुट रही है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग सामग्री खरीद रहे हैं। विक्रेता कमल ने बताया कि बताशे और खिलौना मिठाई के दाम 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।

धान से तैयार होने वाली खीलें 120 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। परमल और पोहा 80 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं मूंगफली की कीमत 160 से 180 रुपये और फूटा चना 120 से 180 रुपये प्रति किलो तक है।

विक्रेता हरेंद्र ने बताया कि दीपावली के चलते इन दिनों ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग लक्ष्मी पूजन के लिए खिलौना मिठाई, बताशे, परमल और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। विक्रेता गंगाराम भोजवाल के अनुसार चीनी महंगी होने के कारण मिठाई और उससे तैयार होने वाले अन्य उत्पादों के दाम बढ़े हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ बिक्री में तेजी आएगी। पांच दिन में चार रुपये किलो तक महंगी हुई चीनी बाजार में चीनी का खुदरा दाम 64 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। शुगर ट्रेडिंग संगठन के कोषाध्यक्ष संजीव माहेश्वरी ने बताया कि पांच दिन पहले चीनी का थोक भाव 52 से 56 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 56 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।