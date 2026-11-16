धान खरीद में प्रदेश में पहले स्थान पर बरेली मंडल

जागरण संवाददाता, बरेली। किसान पंजीकरण में आ रहे अवरोध के बीच धान खरीद में बरेली मंडल प्रदेश में पहले स्थान पर है। अब तक समूचे प्रदेश में 90 हजार मीट्रिक टन की खरीद हुई है, जिसमें बरेली मंडल में 62 हजार मीट्रिक टन खरीद शामिल है। शासन स्तर से खरीद नीति में संशोधन कर पंजीकरण में आ रही समस्या का निदान करा दिया गया है।

अधिक से अधिक किसानों की उपज खरीदने के लिए नए क्रय केंद्र खोलने की भी प्रक्रिया चल रही है। मंडल में 565 क्रय केंद्रों पर धान खरीद की जा रही है। मंडल का लक्ष्य 7,92,500 एमटी दिया गया है। समर्थन मूल्य सामान्य धान 2,441 रुपये और ग्रेड ए धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर 13 अक्टूबर से खरीद शुरू की जा चुकी है। शुरूआती दिनों में पंजीकरण में आ रही समस्या के चलते क्रय केंद्रों पर खरीद की गति बेहद धीमी रही।