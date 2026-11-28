जागरण संवाददाता, बरेली। साइबर ठगों ने मनी लान्ड्रिंग का डर दिखाकर बिथरी चैनपुर की सेवानिवृत्त हेल्थ विजिटर को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपये ठग लिए। साइबर ठग आगे भी ठगी के प्रयास में थे लेकिन हकीम खुर्शीद के डिजिटल अरेस्ट होने की खबर दैनिक जागरण में पढ़ने के बाद वह उनके पास पहुंचीं।

इस पर हकीम के मैनेजर ने तुरंत साइबर थाना प्रभारी को सूचना दी। इसके बाद उन्हें थाने में बुलाकर प्राथमिकी दर्ज की गई। सिविल लाइंस स्टेशन रोड निवासी सुनीला शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और अपने घर पर अकेली रहती हैं।

उनके मोबाइल नंबर पर एक महीने पहले 26 अक्टूबर को फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि उनके बैंक खाते में मनी लान्ड्रिंग की रकम आई है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इससे वह डर गईं, इसके बाद ठगों ने उनके नंबर पर वाट्सएप काल की और कहा कि उन्हें किसी को जानकारी न देने और घर के अंदर ही रहने को कहा। इस तरह से उन्हें 15 दिनों तक फोन पर ही डरा धमका कर रखा।

ठगों ने 27 अक्टूबर को बैंक आफ बडौदा के खाते से चेक से 25.10 लाख रुपये और 29 अक्टूबर को आरटीजीएस से 35.10 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कराए। इसके बाद छह नवंबर को आरटीजीएस से 7.05 लाख रुपये ट्रांसफर कराए।