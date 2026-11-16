चौबारी मेले में गूंजी घोड़ों की हिनहिनाहट: 50 हजार से 2 लाख तक कीमत, 'नुकरा' और 'काठियावाड़ी' नस्ल की सबसे ज्यादा डिमांड

मनीस पांडेय, बरेली। रामगंगा नदी के किनारे लगने वाले चौबारी मेले में नखासा यानी घोड़ों का बाजार सजने लगा है। यहां देश के विभिन्न राज्यों से अच्छी नस्ल के घोड़ों की खरीद-फरोख्त होती है। मेले में घोड़े लेकर व्यापारी पहुंचने लगे हैं, वहीं खरीदार भी उनकी नस्ल, रंग और विशेषताओं को परखने के लिए पहुंच रहे हैं।

अभी तक आगरा और बदायूं समेत आसपास के जिलों से घोड़े पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में घोड़ों के पहुंचने की उम्मीद है। मेले में घोड़ों की हिनहिनाहट से नखासा गुलजार होने लगा है। घोड़ों के शौकीन लोग उनके आसपास पहुंचकर उनकी चाल, कद-काठी और नस्ल की जानकारी ले रहे हैं। मेला शुरू होने के बाद यहां घुड़दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका लोगों को इंतजार रहता है। आगरा जिले के बटेशर से आए घोड़ा व्यापारी मो. नईम ने बताया कि उनके पास काठियावाड़ी, मारवाड़ी और सिंध के घोड़े हैं।

इनकी कीमत 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक है। इनमें नुकरा यानी सफेद रंग के घोड़े को खरीदार सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घोड़ों की नस्ल और उनकी शारीरिक बनावट के अनुसार कीमत तय होती है।