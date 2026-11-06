बरेली में वोटर लिस्ट से 40 हिंदुओं के काटे नाम, DM ने BLO नफीस अहमद को किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बरेली। सहायक अध्यापक एवं बीएलओ नफीस अहमद ने मोहम्मदपुर गांव के 40 वोटरों के नाम सूची से काट दिए। जांच में इसकी पुष्टि होने पर डीएम अविनाश सिंह ने उसे निलंबित कर दिया। आरोप है कि नफीस ने द्वेषवश हिंदुओं के नाम सूची से काटे थे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई थी। अब जिन लोगों के नाम काटे गए, उनके वोट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गांव के प्रशासक राहुल गंगवार ने बताया कि उनके परिचित चार लोगों के वोट नहीं बन सके थे। तीन महीने पहले बीएलओ नफीस अहमद को इसकी जानकारी दी। उसने नये वोट बनवाने से संबंधित कागज ले लिए थे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में उससे नये वोटों के बारे में पूछा तो काई जवाब नहीं आया।