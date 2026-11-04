बरेली: 26 हिंदू वोटरों के नाम काटे, BLO नफीस खां निलंबित; पूर्व प्रधान रेहान खां से मिलीभगत का आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली। शेरगढ़ ब्लाक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में 26 हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के मामले में बीएलओ एवं सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने पूर्व प्रधान से मिलीभगत कर सांप्रदायिक दुर्भावना के चलते मतदाताओं के नाम हटाए।

ग्रामीणों और वर्तमान प्रधान की शिकायत पर हुई जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने के बाद बीएसए डाॅ. विनीता ने निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उन्हें मीरगंज ब्लाॅक के कंपोजिट स्कूल सहसा से संबद्ध किया गया है।

मोहम्मदपुर के वर्तमान प्रधान राहुल गंगवार ने इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप लगाया कि कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में तैनात बीएलओ नफीस खां ने पूर्व प्रधान रेहान खां से साठगांठ कर हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हटाए।