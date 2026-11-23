जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-बीसलपुर मार्ग पर रविवार देर रात भुता क्षेत्र में अहरौला के पास ओवरटेक करने के चक्कर में बस और दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में कार सवार दो नेपाली नागरिकों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने वाहनों में फंसे घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12:20 बजे एक बस बरेली से बीसलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बीसलपुर की तरफ से एक अर्टिगा कार बरेली की ओर आ रही थी, जबकि उसके पीछे एक अन्य कार चल रही थी।