नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। शहर में जाम और सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्पों से परेशान आमजन को बेहतर बस सेवा मिले तो वे निजी या मौजूदा साधनों का विकल्प तलाशने के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने को तैयार हैं। व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) के सर्वे में शामिल 93 प्रतिशत यात्रियों ने बस सेवा उपलब्ध होने पर इसका उपयोग करने की इच्छा जताई है।

इसी मांग को देखते हुए शहर में तीन प्रमुख बस कारिडोर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने पर काम आरंभ कर दिया गया है। इनमें बरेली एयरपोर्ट से चौकी चौराहा, एयरपोर्ट से बरेली जंक्शन और परसाखेड़ा से चौकी चौराहा तक के मार्ग शामिल हैं।

योजना के तहत वर्ष 2041 तक 120 किलोमीटर का साझा बस नेटवर्क विकसित करने और बसों की संख्या बढ़ाकर 370 करने का लक्ष्य रखा गया है। हर आधा किलोमीटर पर बस स्टाप की योजना सर्वे में बस सेवा को शहर के अधिक से अधिक इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 500 मीटर पर बस स्टाप बनाने का प्रस्ताव है। योजना में चरणबद्ध तरीके से बस स्टाप विकसित करने की रूपरेखा दी गई है।

इसके पीछे उद्देश्य यह है कि यात्रियों को बस पकड़ने के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े। बसों के साथ आटो, टेंपो और ई-रिक्शा जैसी मौजूदा सेवाओं को भी जोड़े जाने की बात कही गई है, ताकि बस से उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

सुरक्षा और आखिरी दूरी की चिंता भी सर्वे में सात प्रतिशत यात्रियों ने सार्वजनिक परिवहन अपनाने को लेकर अनिच्छा जताई। इनमें 53 प्रतिशत ने सुरक्षा को लेकर आशंका बताई, जबकि करीब 42 प्रतिशत यात्रियों ने बस से उतरने के बाद अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के साधन की कमी को प्रमुख समस्या माना। पांच प्रतिशत यात्रियों को लगा कि बस सेवा अपनाने से उनका खर्च बढ़ सकता है।