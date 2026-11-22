हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। जिले के 300 बेड अस्पताल में मरीजों को उपचार के बाद दवा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में मरीजों को बी-काम्प्लेक्स की टैबलेट खराब अवस्था में दी जा रही हैं। दवा की स्ट्रिप से टैबलेट निकालते ही वह चूरन की तरह बिखर जा रही है।

कई दिनों से बनी इस समस्या के बावजूद मरीजों को यही दवा वितरित की जा रही है। इससे दवा की गुणवत्ता और अस्पताल की दवा वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि बी-काम्प्लेक्स की टैबलेट सामान्य रूप से इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। स्ट्रिप से बाहर निकालते ही गोली पाउडर की तरह टूटकर बिखर जाती है। जबकि दवा को निर्धारित तरीके से सेवन करने के बाद शरीर में घुलना चाहिए।

ओपीडी में आए मरीजों का कहना है कि वे कई बार दवा काउंटर और संबंधित स्टाफ को इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायतों के बाद भी खराब अवस्था वाली टैबलेट का वितरण जारी रहने से मरीजों में नाराजगी है।

खांसी का सिरप भी नहीं मिल रहा अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता का संकट भी मरीजों की परेशानी बढ़ा रहा है। खांसी की शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीजों को अस्पताल के दवा काउंटर से सिरप नहीं मिल पा रहा है।

उन्हें जनऔषधि केंद्र या बाहर की मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए कहा जा रहा है। इससे सरकारी अस्पताल में उपचार कराने पहुंच रहे मरीजों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। चिकित्सकों को नहीं मिल रही स्टाक की जानकारी दवा वितरण व्यवस्था में एक और गंभीर समस्या सामने आई है। एक जुलाई 2026 से ओपीडी के सभी चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के स्टाक की सूची नहीं दी गई है, मेज पर पुरानी सूची को देखकर ही चिकित्सक दवाएं लिख रहे हैं।