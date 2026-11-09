बरेली में मौसम ने बदला मिजाज: वाराणसी के बाद दर्ज हुआ सबसे घना कोहरा, दृश्यता घटकर 100 मीटर रही

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का असर देखने को मिला। इस दौरान बरेली में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में वाराणसी के बाद बरेली में सबसे अधिक कोहरा दर्ज किया गया। यहां सुबह के समय दृश्यता घटकर महज 100 मीटर रह गई, जबकि वाराणसी में बहुत घना कोहरा होने के कारण दृश्यता शून्य दर्ज की गई।

सुबह कोहरे की मोटी चादर छाए रहने से सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनी रही। वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण सावधानी बरतनी पड़ी। वहीं, सुबह और रात के समय ठंड का अहसास भी बढ़ने लगा है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के साथ सुबह के समय मौसम ठंडा महसूस हुआ। मौसम में बदलाव के चलते अब सुबह और रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है। हालांकि, दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई है।