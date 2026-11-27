संवाद सूत्र, बेलहरा (बाराबंकी)। बेलहरा से सीतापुर के रामपुर मथुरा को जोड़ने वाले बेलहरा-पतौजा मार्ग पर बेहड़ा के निकट सुमली नदी पर बने रपटा पुल की समस्या अब समाप्त होने जा रही है। चार करोड़ रुपये की लागत से पुल की मंजूरी शासन ने दी है। शुक्रवार को विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा पुल का शिलान्यास करेंगे। विगत कई वर्षों से बारिश के दिनों में रपटा पर पानी भर जाने से यह मार्ग बंद हो जाता था।

इससे राहगीरों को लंबा चक्कर लगाकर गंतव्य तक जाना पड़ता था। इस समस्या को लेकर जागरण में कई बार खबरें प्रकाशित हुईं। पुल बन जाने से पतौजा, रंजीतपुर, देवरिया, भगवंतापुर, भगीयापुर, सोनहरा सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों और इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों का आवागमन सुगम होगा।