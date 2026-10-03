पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, दो बस चालकों की मौत

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह सड़क किनारे खड़ी बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस के दोनों चालक अक्षय और वीर चंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बस में करीब 80 सवारियां थीं। जिसमें कई यात्री चोटिल हुए, लेकिन दो सवारियों के साथ ट्रक चालक और परिचालक गंभीर हैं जिनको अमेठी रेफर किया गया है।

हादसा सुबेहा में महादेव पुरवा पुल के पास एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 52.7 पर सुबह करीब पांच बजे हुआ। बताया जाता है कि दिल्ली से बिहार जा रही बस चालक को कुछ खराबी की आशंका हुई, तो उसने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। दोनों चालक अक्षय और वीर चंद्रा पीछे जाकर वाहन की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। दोनों चालक बस और ट्रक के बीच दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।