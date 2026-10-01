उत्तर प्रदेश के लिए 2080 करोड़ का मेगा प्लान तैयार, मुरादाबाद समेत इन 5 जिलों में हजारों आशियाने बनाएगी योगी सरकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित पांच जिलों में 11 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूर किया। इनमें 2086.06 करोड़ के निवेश के साथ 1873 आवासीय, व्यावसायिक इकाइयों का विकास होगा।

यूपी रेरा की 215वीं अथारिटी बैठक मुख्यालय पर प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। स्वीकृत 11 परियोजनाओं में गौतमबुद्ध नगर निवेश में सबसे आगे रहा, दो आवासीय परियोजनाओं में 1800.36 करोड़ का निवेश व 1398 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा।