संवाद सूत्र, बाराबंकी। भारतीय शहद की गुणवत्ता और कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने बुधवार शाम देवा स्थित मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन प्लांट का निरीक्षण किया। द मनुका चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने निमित्त सिंह के प्लांट में उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता की जानकारी ली।

टीम में इथान जोंस, क्रिस्टेन कोहेरे, लिनेल हुरिया, ब्लांच मुर्रे और मल्लिका जानकीरामन शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने मधुमक्खी पालन तकनीक और शहद उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों को समझा। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध मनुका शहद की विशेषताओं, गुणवत्ता परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग के बारे में भी बताया।