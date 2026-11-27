संवादसूत्र, बाराबंकी। बारिश के दिनों में चौरियारी नदी का पानी भरने से बेलहरा-पतौजा मार्ग पर आवागमन बंद होने की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। बेहड़ा के निकट चौरियारी नदी पर चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आरसीसी लघु सेतु का निर्माण होगा। शुक्रवार को विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने भूमि पूजन कर पुल निर्माण का शिलान्यास किया।



बेलहरा से सीतापुर के रामपुर मथुरा को जोड़ने वाला मार्ग क्षेत्र के कई गांवों के साथ ही रामपुर मथुरा और बहादुरगंज के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। अभी यहां नदी पर रपटा पुल बना है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से रपटे के ऊपर पानी भरने से रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।



विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। शासन ने पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है। पुल बनने से बाराबंकी और सीतापुर के बीच आवागमन सुगम होगा। खासकर बारिश के मौसम में लोगों को रास्ता बंद होने की समस्या से निजात मिलेगी। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के खंड तीन की ओर से कराया जाएगा।