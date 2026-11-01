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नवनिर्वाचित सपा MLC कांति सिंह ने पार्टी नेताओं का जताया आभार, 2027 में अखिलेश सरकार बनाने का भरा दम

By Prem Shankar Edited By: Abhijit Pathak
Published: Sun, 01 Nov 2026 10:18 PM (IST)

नवनिर्वाचित एमएलसी कांति सिंह ने बाराबंकी में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्नातक चुनाव ...और पढ़ें

नव निर्वाचित एमएलसी कांति सिंह जीत से उत्साहित हैं।

नव निर्वाचित एमएलसी कांति सिंह जीत से उत्साहित हैं।

HighLights

  1. एमएलसी कांति सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया।

  2. स्नातक चुनाव को 2027 की तैयारी बताया।

  3. अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया।

संवादसूत्र, जागरण, बाराबंकी। लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र की नव निर्वाचित एमएलसी कांति सिंह जीत से उत्साहित हैं। उन्होंने जिले के सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया।

चुनाव प्रभारी सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह गोप के आवास पर टीम को सराहा। उन्होंने कहा कि खंड स्नातक चुनाव से पता चल गया है कि वोट की फसल तैयार है।

2027 के विधान सभा चुनाव में इसी वोट से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। गोप ने भी कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव में जुटने की अपील की। सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज, पूर्व विधायक राम गोपाल रावत, पूर्व एमएलसी राजेश कुमार यादव, हसमत अली गुड्डू मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें- सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद गोप ने अमित शाह की बैठक को बताया बेअसर, सपा की सरकार बनने का किया दावा

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