साहीवाल- गिर गाय पालने पर सरकार दे रही सब्सिडी, मिनी नंदिनी योजना से किसानों की आय होगी तीन गुनी

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। डेयरी से किसानों की आय तीन गुणा की मुहिम अच्छी नस्ल की गायों के पालन से पूरी होगी। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 10 देशी गायों की डेयरी यूनिट के लिए 36 आवेदकों में से आठ का चयन हो पाया है।

नोडल अधिकारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि यह लाभ व्यक्तिगत तौर पर ही मिलेगा। किसी समूह या फर्म को पात्रता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल एक ही इकाई मिलेगी। योजना में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण रखा गया है।

10 गायों की एक यूनिट की लागत 23.60 लाख रुपये तय है, जिस पर सरकार 50 फीसदी यानी अधिकतम 11.80 लाख रुपये सब्सिडी देगी। लाभार्थी को सिर्फ 15 फीसदी खुद लगाना है, 35 फीसदी बैंक लोन से मिलेगा। अनुदान दो चरणों में डीबीटी से आएगा।