राहुल जायसवाल, रियाबाद (बाराबंकी)। क्यामपुर अब दरियाबाद का सिर्फ गांव नहीं, बल्कि शिक्षा के नए केंद्र के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से छह एकड़ से अधिक रकबे में बनने वाला मुख्यमंत्री माडल संविलयन स्कूल न सिर्फ क्यामपुर, बल्कि आसपास के ग्रामीण और तराई क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं दे सकेगा। यह बच्चों के सपनों को पंख देने में कारगर साबित होगा।

गांव में इसकी सौगात राज्यमंत्री सतीश शर्मा की मेहनत का परिणाम है। यह विद्यालय जल्द ही आकार लेने जा रहा है। 30 नवंबर को भूमि पूजन के साथ ही इसकी आधार शिला राज्यमंत्री सतीश शर्मा, जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के साथ रखेंगे। इसमें एक ही छत के नीचे प्री नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हो सकेगी।



दरियाबाद में शिक्षा की बड़ी परियोजना की सौगात मिलने की उम्मीद पिछले वर्ष जग गई थी। राज्यमंत्री सतीश शर्मा के प्रस्ताव पर भूमि तलाशी गई। क्यामपुर में स्कूल के पास छह एकड़ भूमि चिह्नित होने के साथ प्रक्रिया तेज हुई। राज्यमंत्री की मेहनत का परिणाम रहा कि सरकार ने क्यामपुर में प्री नर्सरी से इंटरमीडिएट तक मुख्यमंत्री माडल संविलयन विद्यालय बनाएं जाने की स्वीकृति मिल गई। निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था सीएनडीएस (कंट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) को नामित किया गया।