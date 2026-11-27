संवाद सूत्र, बाराबंकी। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की हैदरगढ़ इकाई में शुक्रवार को पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, क्षेत्रीय विधायक दिनेश रावत और मिल के मुख्य महाप्रबंधक बीके यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डोंगा पूजन और हवन किया। सुबह 11:45 बजे डोंगा में गन्ना डालकर पेराई की शुरुआत की गई। मिल प्रबंधन ने इस सत्र में 40 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है।



शुभारंभ से पहले 25 और 26 नवंबर को डोंगा स्थल पर अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। अयोध्याधाम से आए पंडित अखिलेश वेदान्ती ने विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया।

मुख्य महाप्रबंधक बीके यादव ने बताया कि मिल परिसर में देशस्तरीय अत्याधुनिक टिशू कल्चर लैब स्थापित की गई है। इसके माध्यम से कीट, विषाणु और बीमारियों से मुक्त उन्नत गन्ना बीज तैयार किया जा रहा है। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाएगा। गन्ना विकास की विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को उन्नत प्रजातियों की बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।