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रामनगरी व राजधानी के बीच विकास की नई संभावनाओं के मुहाने पर खड़ा बाराबंकी, मिलेगी नई दिशा

By Prem Shankar Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:20 PM (IST)

Jagran Vimarsh 2026-Barabanki: एमएलसी अंगद सिंह ने कहा कि बाराबंकी की चुनौतियां लगभग समाप्त हो चुकी है। विकसित राष्ट्र व विकसित राज्य के लिए विकसित गांव बनाना होगा।

दैनिक जागरण के जागरण विमर्श में अतिथि

दैनिक जागरण के जागरण विमर्श में अतिथि

HighLights

  1. जागरण विमर्श- विकसित बाराबंकी संभावनाएं एवं चुनौतियां

  2. औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद

प्रहलाद तिवारी, बाराबंकी : राजधानी लखनऊ से सटा व रामनगरी का प्रवेश द्वार बाराबंकी विकास की नई संभावनाओं के मुहाने पर है। दैनिक जागरण के जागरण विमर्श में इन संभावनाओं व चुनौतियों को न केवल तलाशा गया बल्कि भविष्य की योजनाएं भी सामने आईं।

राजधानी की नजदीकी, एक्सप्रेसवे और बेहतर होती सड़क कनेक्टिविटी, प्रस्तावित औद्योगिक कारिडोर और पुलों की परियोजनाएं अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने को तैयार हैं। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

कृषि प्रधान जिले में कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। देवा और महादेवा जैसे धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हालांकि विकसित बाराबंकी का रास्ता केवल आधारभूत ढांचे के निर्माण से पूरा नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, शिक्षा की गुणवत्ता, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, शहर में जाम तथा जल निकासी जैसी चुनौतियों का समाधान भी जरूरी होगा।

सत्र के अतिथि सांसद तनुज पुनिया, भाजपा एमएलसी अंगद सिंह, सपा विधायक सुरेश यादव व पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने विकास की संभावनाओं पर न केवल चर्चा की बल्कि अपना विजन भी विमर्श में प्रस्तुत किया। जनप्रतिनिधियों ने दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया।

सांसद तनुज पुनिया ने संसद में उठाए गए बाराबंकी के मुद्दों को क्रमवार गिनाया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह अगर अपना बयान लोकसभा में दे देते तो सदन की कार्रवाई स्थगित न होती और इतना बड़ा आंदोलन न होता।

उन्होंने विकास में रोड़ा बने बंकी ओवरब्रिज के बारे में बताया कि 26 सितंबर को टेंडर फाइनल हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने संस्तुति दे दी है। बोले, जब मेंथा फसल पर सदन में आवाज उठाई तो सिथेंटिक व प्राकृतिक मेंथा का कोड बदला और किसानों को फायदा हुआ। आलू किसानों की समस्या व खाद की समय पर उपलब्धता न होने की बात कही। उन्होंने युवाओं के रोजगार को लेकर कौशल विकास के तहत पालीटेक्निक व आइटीआइ को अपग्रेड करने की बात कही।

एमएलसी अंगद सिंह ने कहा कि बाराबंकी की चुनौतियां लगभग समाप्त हो चुकी है। विकसित राष्ट्र व विकसित राज्य के लिए विकसित गांव बनाना होगा। उन्होंने कराए गए विकास को सिलसिलेवार गिनाया।

पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि नौजवान रोजगार के लिए परेशान हैं। स्वास्थ्य व शिक्षा की बदहाल हालत किसी से छिपी नहीं है। जिला अस्पताल में हृदय रोग का चिकित्सक नहीं। छुट्टा जानवर न केवल फसल चर रहे हैं बल्कि जान भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी यह नहीं हुआ कि सत्तापक्ष के विधायक व मंत्री धरने पर बैठने को मजबूर हुए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विजनरी नेता बताते हुए गोप ने कहा कि सपा सरकार बनने पर हाईटेक शिक्षा व स्वास्थ्य की उत्तम सुविधाएं मूल प्राथमिकता में होगा। कहा कि सपा सरकार बनने पर रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। अधूरे स्वास्थ्य कार्य पूरे होंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और किसानों, नौजवानों व महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने सपा सरकार में 18 लाख लैपटॉप वितरण का भी उल्लेख किया।

तीन बार से लगातार सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव ने जागरण विमर्श के मंच पर घोषणा किया कि अगर वर्ष 2027 में सपा सरकार बनी तो शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराएंगे।

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