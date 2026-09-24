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जागरण विमर्श 2026 के उद्घाटन सत्र में मंत्री स्वतंत्रदेव बोले- योगी ही बचा सकते हैं बहन-बेटियों का सम्मान

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Thu, 24 Sep 2026 06:13 PM (IST)

Jagran Vimarsh 2026 Barabanki: स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा, 'जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो राज्य का सम्मान उसके हाथ ...और पढ़ें

प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह

 प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह

HighLights

  1. मुख्य अतिथि जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने जनता को किया सावधान

  2. विरोधियों के बहकावे में कतई न आएं, मोदी और योगी का दें साथ: स्वतंत्रदेव

महेन्द्र पाण्डेय, बाराबंकी। जागरण विमर्श 2026 'विकसित उत्तर प्रदेश विकसित बाराबंकी' में मुख्य अतिथि प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने गुरुवार को कानून व्यवस्था का दृष्टांत देते हुए जनता को सावधान किया।

लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर होटल रायल रियलाइट में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि महाराज जी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) ही आपकी बहन-बेटियों का सम्मान बचा सकते हैं। यदि कोई आपकी बेटी को छेड़ेगा तो पीछे योगी मिलेंगे। यही वो व्यक्ति हैं, जो अतीक अहमद से टकरा सकते हैं। कभी मऊ में कोई वंदेमातरम् नहीं बोल सकता था। गाजीपुर सहित कई जिलों में आतंक का साया था। लोग तड़पते थे। मर्डर हो जाता था। आजम खां का फोन आ जाता था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज कानून का राज है।

स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा, 'जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो राज्य का सम्मान उसके हाथ में आ जाता है। उसका जीवन राज्य के अंतिम व्यक्ति के लिए होता है। जो बेटी गांव से निकलती है स्कूल जाने के लिए, उसका सम्मान बचाने के लिए राज्य का मुखिया कौन बनेगा। इसका चयन आपको करना है।

उन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया- 'जो बेटी शाम पांच बजे निकल नहीं पाती थी, वो अब रात 12 बजे बाराबंकी से अयोध्या तक जाती है। पहले बेटी घर आएगी या नहीं, बेटा लौटेगा या नहीं, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। प्रदेश में बिजली नहीं आती थी। आज आधा घंटा के लिए लाइट जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं।

जलशक्ति मंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य विकास कार्यों की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि लखनऊ से एटा तक जाने के लिए नौ-नौ घंटे लगते थे। कमर टूट जाती थी, लेकिन अब एक्सप्रेसवे हैं। मैं वृंदावन से विंध्याचल के लिए निकला तो दो घंटे पहले पहुंच गया।

उन्होंने छोटे-छोटे काम के लिए सिफारिश लगाने वालों को सभी सचेत किया और कहा कि सरकार तपस्या के लिए बनती है। ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नहीं। भाजपा सरकार ने कभी जाति-धर्म के आधार पर विकास नहीं किया। हर वार्ड में 100-200 मुस्लिमों का भी घर बनाया है। इसलिए कभी मत छोड़ना मोदी जी-योगी जी को। लड़ो, भिड़ो, लेकिन एक रहो... राष्ट्र के लिए।'

सिंह ने भव्य राम मंदिर व वाराणसी के कारीडोर का दृष्टांत देते हुए कहा, 'विकास चारों तरफ है। लोगों को निश्शुल्क भोजन, चिकित्सा सुविधा, शौचालय और किसान सम्मान निधि भी मिल रही। 130 करोड़ बच्चों के पिता के खाते में सीधे ड्रेस और जूते का पैसा जा रहा है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है।

विशिष्ट अतिथि खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, 'हमने वो दौर देखा है जब उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश था। नौकरियों में कदाचार किसी से छिपा नहीं था। भाई-भतीजावाद चरम पर था। विकास की योजनाएं कुछ ही जिलों में पहुंची थीं। आज विकास सभी जिलों में पहुंचा है। माफियाराज से मुक्ति मिली है। एससीआर का गठन भी विकास के विजन का हिस्सा है। बाराबंकी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये मील का पत्थर साबित होगा।

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