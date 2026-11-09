बाराबंकी में पटाखों की चिंगारी से फीकी पड़ी त्योहार की खुशी, गोला और फुलझड़ी से कई लोग झुलसे

संवादसूत्र, बाराबंकी। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी कई लोगों की खुशियों में खलल बन गई। आतिशबाजी जलाने के दौरान किसी के हाथ में गोला दगा तो किसी के हाथ में अनार फट गया। कोई एक साथ कई फुल झड़ियां जलाकर दिखाने में खुद ही झुलस कर तमाशा बन। इस तरह के कई लोग जिला अस्पताल पहुंचे।

माती थाने के मदारपुर खसपरिया के 22वर्षीय शिवम के हाथ में गोला फट गया। हाथ झुलसने से इतनी ज्यादा जलन हो रही थी शिवम रोने कू साथ चिल्ला भी रहा था। वहीं शहर की रहने वाली 29 वर्षीय वर्षा बच्चों के साथ आतिशबाजी जला रही थीं।