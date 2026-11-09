Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बाराबंकी में पटाखों की चिंगारी से फीकी पड़ी त्योहार की खुशी, गोला और फुलझड़ी से कई लोग झुलसे

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Mon, 09 Nov 2026 07:50 AM (IST)

दीपावली पर्व पर बाराबंकी में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलस गए। गोला, अनार और फुलझड़ी फटने से शिवम, वर्षा ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. दीपावली पर बाराबंकी में आतिशबाजी से कई लोग गंभीर रूप से झुलसे।

  2. गोला, अनार और फुलझड़ी फटने से हाथ में चोटें आईं।

  3. छह लोग जिला अस्पताल पहुंचे, प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजे।

संवादसूत्र, बाराबंकी। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी कई लोगों की खुशियों में खलल बन गई। आतिशबाजी जलाने के दौरान किसी के हाथ में गोला दगा तो किसी के हाथ में अनार फट गया। कोई एक साथ कई फुल झड़ियां जलाकर दिखाने में खुद ही झुलस कर तमाशा बन। इस तरह के कई लोग जिला अस्पताल पहुंचे।

माती थाने के मदारपुर खसपरिया के 22वर्षीय शिवम के हाथ में गोला फट गया। हाथ झुलसने से इतनी ज्यादा जलन हो रही थी शिवम रोने कू साथ चिल्ला भी रहा था। वहीं शहर की रहने वाली 29 वर्षीय वर्षा बच्चों के साथ आतिशबाजी जला रही थीं।

एक अनार हाथ में फट गया। इससे हाथ झुलस गया। जैदपुर के बरेहटा गांव के बीरू शुक्ला एक साथ कई फुलझड़ी जलाकर दिखा रहे थे तभी हाथ झुलस गया। इसी तरह तीन और लोग आतिशबाजी से झुलसकर जिला अस्पताल पहुंचे हालांकि उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें- बाराबंकी में ओवरटेक के चक्कर में एलपीजी टैंकर से भिड़ी कार, हादसे में 6 लोग हुए घायल

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।