कभी कच्ची शराब के लिए बदनाम बाराबंकी के चैनपुरवा की बदली तस्वीर, अयोध्या दीपोत्सव को रोशन करेंगे यहां के बने दीये

संवाद सूत्र, बाराबंकी। कभी कच्ची शराब के लिए बदनाम रहा सूरतगंज का चैनपुरवा गांव अब दीपावली की असली रोशनी बन रहा है। यहां की 80 महिलाएं मोम के रंग-बिरंगे कैंडल दीये बना कर न सिर्फ अपने घर का अंधेरा मिटा रही हैं, बल्कि इस बार उनकी मेहनत अयोध्या के 10वें दीपोत्सव में 30 लाख दीयों के बीच चमकेगी।

चैनपुरवा गांव में कभी हर घर में कच्ची शराब उतरती थी। हर घर में पुलिस की दबिश और पति के जेल जाने की कहानियां आम थीं। 2020 में तस्वीर बदली। तत्कालीन एसपी डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने शहद विक्रेता निमित्त सिंह की संस्था मक्खीवाला के साथ मिलकर ऑपरेशन कायाकल्प चलाया। कच्ची का कारोबार नष्ट कर गांव की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा गया।

आज सुंदरा, सीता, रीना, जगराना, बसंती, रामकली सहित 80 महिलाएं कैंडल दीया बनाने में जुटी हैं। मिशन प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि पहले ये महिलाएं पति के साथ भट्ठी पर रहती थीं, अब हुनरमंद कारीगर हैं। इस बार पांच लाख कैंडल दीयों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से दो लाख तैयार हो चुके हैं। प्रति दीया सात रुपये की दर से भुगतान होता है। मोम, धागा और कुम्हार के दीये की व्यवस्था संस्था कराती है। निमित्त सिंह कहते हैं, लागत पांच रुपये और बिक्री साढ़े पांच रुपये, पर महिलाओं को मेहनताना पूरा मिलता है। पहले गांव में 98 परिवारों की एक-एक महिला को जोड़ कर 2.2 लाख दीये बनाए गए थे, अब मांग बढ़ी है।