यूपी में अब ग्रामीण तय करेंगे अपने गांव के विकास की दिशा, बाराबंकी में 'जन योजना अभियान' का खाका तैयार

आशीष सिंह, बाराबंकी। पहली बार गांव के निवासियों की योजना के आधार पर विकास किया जाएगा। शासन ने प्रशासन को ग्रामीणों की योजना पर अमल कराने को कहा है। पंचायत चुनाव न हो पाने से भले ही पंचायतों में प्रशासक तैनात हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग प्रशासन ने गांवों में विकास की चिंता तेज कर दी है।

विधान सभा चुनावी वर्ष के चलते जिला प्रशासन से सभी ग्राम पंचायतों में विकास का प्लान मांगा गया है। अब विकास विभाग ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जा रही है। विकास की योजना की बनाए जाने में खास हिदायत यह है कि ग्रामीणों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार जाए। यही वजह है कि इसे जन योजना अभियान का नाम दिया गया है। फिलहाल ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की पहली बैठक दो अक्टूबर को अभियान के मानक तय कर दिए गए थे। अब ग्राम पंचायतों का रोस्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके आधार पर गांवों में प्रस्तावित विकास कार्यों का खाका तैयार होगा।