पुरस्कार सूची से बाहर थी पेंटिंग, यूपी में राज्यमत्री ने देखते ही तारीफ की तो फफक कर रो पड़ी छात्रा

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। जीआईसी के ऑडिटोरिम में सोमवार को राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा की खुशी देखकर एक छात्रा फफक कर रो पड़ी।

मौका विकसित भारत-2047 थीम पर आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का था।

पुरस्कारों की घोषणा के बाद अवलोकन के दौरान राज्यमंत्री की नजर प्रतिभा इंटर कॉलेज नरैनी की कक्षा 10 की छात्रा शुभि यादव की बनाई पेंटिंग पर पड़ी और वह खुशी व्यक्त करते हुए तारीफ करने लगे, यह देखकर छात्रा फफक कर रोने लगी, क्योंकि उसका चयन पुरस्कार के लिए नहीं किया गया था।