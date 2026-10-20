बाराबंकी में पंडाल में जहरीले नाग का दांत तोड़ना पड़ा भारी, सांप ने पिता-पुत्र को डसा; बेटे की आंख की रोशनी गई

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। जहरीले सांप को पकड़कर उसे तमाशा बनाने वाले पिता-पुत्र की जिंदगी ही रविवार की रात तमाशा बन गई। जहरीले काले नाग ने उसे पकड़ने वाले युवक को डंसा, उसे बचाने के चक्कर में युवक के पिता को डस लिया।

दोनों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पुत्र को एंटी स्नैक के 20 वॉयल लगाए गए फिर भी उसकी आंखों की रोशनी चली गई और गला रुंधने लगा तो गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया वहीं पिता का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है।

मामला थाना सतरिख के ग्राम मुनक्कीपुरवा का है। यहां के रहने वाले महेश और उनका 26 वर्षीय पुत्र नौमीलाल दोनों सांप पकड़ लेते हैं। नौमीलाल दाढ़ी व बाल बढ़ाए हुए सपेरों जैसा घूमा करता है, वह लोगों के घरों से सांप भी पकड़ता है। गांव के निकट ही एक पूजा पंडाल में वह रविवार की रात को जहरीला सांप बाग से पकड़कर ले गया। उसका तमाशा दिखाने लगा।

लोगों ने समझा कि सांप के जहरीले दांत तोड़ दिए होंगे, लेकिन उसने गांव के लोगों के सामने सांप के जहरीले दांत तोड़ने का प्रदर्शन करने की कोशिश की, तभी पकड़ ढीली पड़ते ही सांप फिसल कर हाथ से छूट गया और नौमीलाल के पांव में डस लिया। भागते सांप को पकड़ने की कोशिश नौमीलाल के पिता महेश ने की, तो उनके भी पांव में डस कर सांप निकल गया।