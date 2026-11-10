वंदन योजना से चमका श्रीराम जानकी मंदिर, बाराबंकी में पक्के घाट पर होगी छठ पूजा

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। शहर के कोठीडीह वार्ड में रेठ नदी के तट पर बना श्रीराम जानकी मंदिर परिसर वंदन योजना से चमक गया है।

खास बात यह है कि रेठ नदी का पक्का घाट भी बनाया गया है, जहां पहली बार रेठ नदी के संपर्क में रहकर श्रद्धालु पूजा करेंगे ।इस बार छठ महापर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ पारण होगा।

मंदिर नदी की सतह से करीब 15 फीट ऊंचाई पर है। यहां घाट न होने से लोग कुटी परिसर में गड्ढा खोदकर वहां छठ पूजा करते थे। लेकिन अब वंदन योजना के तहत श्रीराम जानकी मंदिर का कायाकल्प करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से हुआ है।

नदी पर पक्का घाट भी बना, जहां छठ पूजा की तैयारी चल रही है।स्थानीय निवासी अजय शुक्ला, राम कुमार तिवारी व रमेश का कहना है कि वंदन योजना से मंदिर परिसर संवारने में उदासीन अखाड़ा के संत धर्मेंद्र दास का विशेष सहयोग रहा। उनके सानिध्य में नवरात्र में नौ दिन तक पाठ व हवन हुआ।

छठ पूजा भी अच्छे से मनाई जाएगी।नगर पालिका के ईओ संजय शुक्ल ने बताया कि रेठ नदी के श्रीराम जानकी घाट के अलावा नागेश्वर नाथ सरोवर पर भी छठ पूजा की तैयारी चल रही है। पुलिस लाइन में भी पुलिस परिवार की महिलाएं छठ पूजा करती हैं।