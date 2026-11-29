जागरण संवाददाता, बाराबंकी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन में मुर्गी पालन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को एक हजार लो-इनपुट लेयर पक्षियों की इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्येक सदस्य को 50 पक्षियों की इकाई से जोड़ने का माडल तैयार किया गया है। इससे महिलाएं घर के पास ही अंडा उत्पादन से जुड़कर नियमित आय प्राप्त कर सकेंगी।

ग्रामीण और व्यावसायिक कुक्कुट उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग गतिविधियां शामिल की गई हैं। इनमें पांच हजार पक्षियों की क्षमता वाली ब्रायलर इकाई, महिला समूहों के लिए एक हजार पक्षियों की लो-इनपुट लेयर इकाई और एक हजार देसी मुर्गियों की इकाई शामिल हैं।