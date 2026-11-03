बाराबंकी में मातम में बदली शादी की खुशियां, हादसे ने छीनीं जिंदगी

संवाद सूत्र, रामसनेहीघाट (बाराबंकी)। जिस घर में चंद दिन बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं और बहन की डोली उठने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब अपनों को खोने का मातम पसरा है। एक दिन पूर्व हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दलसिंहपुर निवासी गया प्रसाद यादव की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए उन्होंने भोर में अंतिम सांस ली।



इस हादसे में पहले ही गांव के तीन लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। गया प्रसाद की मौत की खबर पहुंचते ही परिवार में रोना-पिटना मच गया। सबसे दुखद बात यह है कि आगामी 22 नवंबर को परिवार में उनकी बहन की शादी होनी है। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदारों के आने और खुशियों के बीच नई जिंदगी की शुरुआत के सपने संजोए जा रहे थे।

मृतक अनिल यादव और गया प्रसाद के पिता सगे भाई हैं। दोनों परिवार एक साथ शादी की खुशियां मनाने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने सबकुछ बदल दिया। जिस आंगन में मंगलगीत गूंजने थे, वहां अब अपनों की याद में सिसकियां सुनाई दे रही हैं। शादी की खुशियों पर हादसे ने ऐसा ग्रहण लगाया कि पूरा गांव गमगीन है।