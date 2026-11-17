संवाद सूत्र, बाराबंकी। मंगलवार भोर ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे दारोगा को सीने में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने आसपास सो रहे पुलिसकर्मियों को जगाकर अपनी परेशानी बताई। साथी पुलिसकर्मी उन्हें आनन-फानन प्रतिसार निरीक्षक को बताकर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उनके सेवानिवृत के मात्र चार माह बचे थे। हृदयाघात से उनकी मौत की खबर मृतक के परिवारजन को दी गई। मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले दारोगा गणेश दत्त पुलिस लाइन में तैनात थे। पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक ने बताया कि उनकी ड्यूटी रोज सुबह छह बजे पुलिस लाइन के गेट पर लगती थी।

मंगलवार को भी वह रोज की तरह सुबह करीब चार बजे उठे थे। इसके बाद योग और पीटी की। नित्य क्रिया पूरी करने के बाद नहाकर वर्दी पहन रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने बैरक आसपास सो रहे पुलिसकर्मियों को आवाज देकर जगाया।