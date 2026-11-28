संवाद सूत्र, बाराबंकी। किसान पथ पर शनिवार सुबह एक खड़े ट्रक ने चालक की जान ले ली। तेज रफ्तार स्क्रैप लदा ट्रक पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के केबिन में आग लग गई। चालक अंदर ही फंस गया और जिंदा जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। करीब दो घंटे तक ट्रक आग की लपटों में घिरा रहा। दमकल टीम ने आग बुझाई तो केबिन से चालक के जले हुए अवशेष निकाले जा सके। उसकी पहचान नहीं हो सकी है।



हादसा शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे माती के पास किसान पथ पर हुआ। ग्रामीणों के अनुसार अनाज लदा एक ट्रक पहिया खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था।

ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर चालक ने दुर्घटना से बचाव के लिए लाल संकेतक लगाया था। साथ ही कुछ दूरी पर टायर भी रखे थे। इसके बावजूद सीतापुर की ओर जा रहा स्क्रैप लदा दूसरा ट्रक खड़े वाहन को देख नहीं सका और पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।