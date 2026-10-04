दिवाली और छठ पूजा से पहले बिहार-पश्चिम बंगाल रूट पर बढ़ीं ट्रेनें, बाराबंकी में भी होगा ठहराव

वी. राजा, बाराबंकी। त्योहारी सीजन में बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत दी है। उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे ने बाराबंकी से होकर गुजरने वाले रूट पर कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। बाराबंकी जंक्शन पर ठहराव से जिले के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

अमृतसर बरौनी स्पेशल 04668 व 04667 चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक नौ फेरे लगाएगी। अमृतसर कोलकाता स्पेशल 04624 व 04623 सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक आठ फेरे लगाएगी। नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल 04090, 04089 के फेरे 20 नवंबर तक बढ़ाए गए हैं।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव अमृतसर-बरौनी स्पेशल 04668 व 04667 का चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक 9 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर होते हुए वाराणसी, छपरा, हाजीपुर, बरौनी जाएगी। बाराबंकी में सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर ठहराव है।