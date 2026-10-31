 'अर्णब' साइक्लोन की बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बाराबंकी के किसानों पर टूटी धान-आलू-सरसों की 'तिहरी मार'

जागरण टीम, बाराबंकी। चक्रवात अर्णब का कुप्रभाव शुक्रवार को साफ दिखा। गुरुवार को तेज हवा के बाद दूसरे दिन सुबह से कहीं रिमझिम और तेज बारिश ने किसानों को तिहरी मार दे रही है। मौसम विभाग ने 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, 95 प्रतिशम नमी और 15.98 मिमी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आरेंज अलर्ट भी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को धान की कटाई-मड़ाई ठप होने के साथ आलू और सरसों की बोआई में हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में पांच से आठ डिग्री की गिरावट आई है। किसानों ने कहा सितंबर और अक्टूबर की बारिश कभी नहीं भूलेगी।

रामसनेहीघाट में किसान दुर्गेश ने बताया कि खेत में खड़ी धान और बोई गई सरसों का बीज खराब होने का डर है। सत्यप्रकाश ने कहा कि आलू और सब्जियों को बड़ा घात यह बारिश दे रही है। फतेहपुर के पकरियापुर के किसान नौमीलाल बोले आलू की फसल में देरी होगी, सरसों की फसल का उत्पादन घटने की अशंका है। मिठवारा के जयप्रकाश कहते हैं कि पहले धान की फसल अतिवृष्टि से गिरी और अब अगमन बोआई वाली फसलें चौपट हो रहीं हैं। अबकी मौसम ने किसानों को तिहरी मार दी है, किसान घाटे से कैसे उबर पाएगा, यह तौ दैव ही जानैं।