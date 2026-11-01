पारंपरिक फसलों के साथ स्ट्रॉबेरी उगाकर मोटी कमाई करेंगे किसान, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी

संवाद सूत्र, बाराबंकी। पारंपरिक फसलों के साथ किसानों को नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग स्ट्राबेरी की खेती को बढ़ावा दे रहा है। जिले में आगामी जायद सीजन के लिए करीब 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्ट्रॉबेरी की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

अब तक जिले में कुछ चुनिंदा किसान ही स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेहूं, धान और अन्य पारंपरिक फसलों के साथ नई फसलो को बढ़ावाय दिया जा रहा है।

पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण भी स्ट्राबेरी की बाजार में अलग पहचान है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए के साथ कई अन्य पोषक तत्व हैं। इसके चलते फल की मांग उपभोक्ताओं के बीच बनी रहती है।