डिजिटल अरेस्ट कर दी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी, 15000 देने के बाद डरी युवती ने फंदा लगाकर दी जान

संवाद सूत्र, सिरौलीगौसपुर (बाराबंकी)। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमका कर युवती से 15 हजार रुपये ऐंठ लिए गए। रकम देने के बाद भी साइबर अपराधी की मांग नहीं रुकी। ऊपर से अश्लील फोटो प्रसारित करने और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई।

इससे घबराई युवती ने बुधवार देर रात घर के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवारजन ने मोबाइल खंगाला तो उसमें साइबर अपराधी से हुई वाट्सएप काल की डिटेल मिली। जनसेवा केंद्र के माध्यम से 15 हजार रुपये आनलाइन भेजे जाने का विवरण भी परिवार के पास है।

कोतवाली बदोसराय के किंतूर गांव निवासी सोनी का शव बुधवार देर रात घर के कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटकता मिला। शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ परिवारजन के बयान लिए। घर में सोनी की मां और बड़ा भाई आशीष कुमार रहते हैं।

आशीष कुमार के मुताबिक, घटना के बाद आशंका होने पर घर में मौजूद मोबाइल फोन देखा गया। उसमें कई वाट्सएप काल आने की जानकारी मिली। जांच करने पर पता चला कि सोनी ने घर से 15 हजार रुपये लेकर जनसेवा केंद्र के माध्यम से सुमित सिंह नाम के व्यक्ति को आनलाइन भेजे थे। परिवारजन का आरोप है कि रकम भेजने के बाद भी साइबर अपराधी लगातार रुपये मांगता रहा। इसके बाद भी वह वाट्सएप काल करता रहा।