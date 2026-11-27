संवादसूत्र, बाराबंकी। बनीकोडर के कुंवरपुर-ढेमा संपर्क मार्ग पर कल्याणी नदी के ढेमा घाट में बनने वाले पुल का शुक्रवार को खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने शिलान्यास किया। यह पुल 7.58 करोड़ की लागत से बनेगा।

राज्यमंत्री ने कहा कि पुल निर्माण में कई लोगों ने अड़चन डालने का प्रयास किया, लेकिन अब परियोजना धरातल पर उतर रही है। पुल बनने से गांवों की तहसील मुख्यालय से दूरी 15-16 किलो मीटर कम हो जाएगी। ढेमा, बसेगापुर, सलेमपुर, सिन्नी, सड़वा, अमहिया, ओहारपुरवा और पारा के लोगों को अभी तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय जाने के लिए मवई होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है।